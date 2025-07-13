Рейд по безопасности на ж/д путях прошел на станции Кратово в Раменском
Каждое утро жители Раменского отправляются на электричку, чтобы добраться до работы. Профильные специалисты провели рейд на железнодорожных путях и напомнили пассажирам об основных правилах безопасности.
Сотрудники остановили пассажира, который перебегал железнодорожные пути на станции «Кратово». С ним провели профилактическую беседу и напомнили основные правила. В это же время волонтеры раздали людям памятки и полезный сувенир.
«Волонтеры, кроме буклетов, в которых написана важная информация, раздают браслеты для каждого жителя, которые в темное время суток можно надеть на себя», — добавил руководитель «Молодой гвардии» в Раменском Никита Каленышев.
Помимо перехода на красный сигнал, люди постоянно смотрят в телефон, пересекают рельсы не только пешком, но и на велосипедах.
«Есть простые правила для соблюдения безопасности при проходе через железнодорожные пути: обращать внимание по сторонам, не ходить в наушниках, переходить только в положено отведенных для этого местах», — уточнил мастер дорожный ПЧ-5 МЖД Александр Зотов.
Чтобы снизить статистику травмоопасности, специалисты предпринимают все меры. С 2021 по 2024 годы зафиксировано порядка 10 смертельных случаев, а в 2025 — ни одного.
«Делаем на станциях информационные щиты, чтобы наши граждане видели, что нужно соблюдать правила безопасности на железной дороге. Также мы устанавливаем проекторы на каждой станции Рязанского направления», — добавил начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Александр Храпов.
Профилактические рейды проводят регулярно. Их цель — научить жителей соблюдать правила безопасности на железнодорожных путях.