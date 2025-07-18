Рейд по безопасности на водоемах прошел в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске провели профилактический рейд, направленный на предупреждение купания в несанкционированных местах. Мероприятие прошло в рамках оперативно-профилактической акции «Курорт» и объединило усилия сотрудников полиции, представителей администрации округа и специалистов службы «Мособлпожспас».

Главной задачей рейда стало снижение риска происшествий и несчастных случаев на водных объектах. Правоохранители и чиновники проводили разъяснительную работу с отдыхающими, акцентируя внимание на опасностях купания в необорудованных местах.

В рамках акции участники раздавали памятки с рекомендациями по безопасному поведению у воды. В них содержались полезные советы, касающиеся правильного поведения при купании, предотвращения переохлаждения и солнечных ожогов, а также алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях. Особое внимание было уделено безопасности детей, которые требуют особого контроля и заботы со стороны взрослых.

Организаторы мероприятия планируют продолжать проведение подобных рейдов на протяжении всего летнего сезона, чтобы обеспечить максимальную защиту граждан и снизить количество несчастных случаев на водоемах Наро-Фоминска.