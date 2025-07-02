Рейд по безопасности на природе и у воды прошел в Химках

Сотрудники аварийно-спасательной службы «ХимСпас» проверили, соблюдают ли жители Химок правила безопасности на природе и у воды. Особое внимание уделили разъяснительной работе с отдыхающими и контролю за несанкционированным купанием.

Инспекторы напомнили отдыхающим правила пожарной безопасности в лесу и правила поведения у водоемов, а также раздали памятки. В беседах специалисты подчеркнули: важно также объяснять основы безопасности детям — как дома, так и на улице.

Спасатели усилили контроль на канале имени Москвы — судоходной водной артерии, где купание строго запрещено. Специалисты регулярно осматривают участки у набережной парка «Экоберег» и жилых комплексов «Васко да Гама» и «Маяк». По их словам, отдых в необорудованных местах может быть опасен для жизни.

Как отметили в «ХимСпасе», рейды будут проходить все лето. Такая профилактика помогает снизить число происшествий на воде и в природной среде.