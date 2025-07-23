Рейд «Пешеход» пройдет в Одинцовском округе

Акцию проведут целях усиления профилактической работы, направленной на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, связанных с наездом на пешеходов в зоне действия переходов. Мероприятие пройдет в Одинцовском округе с 25 по 27 июля.

Безопасность на дороге зависит как от пешеходов, так и от водителей. И риски также присутствуют с обеих сторон. Довольно часто пешеходы переходят улицу на красный свет или в неположенном месте. Некоторые забывают даже о том, что, если переходишь дорогу, нужно смотреть по сторонам — потому что из-за поворота может неожиданно появиться машина. Поэтому и водителям, и пешеходам необходимо соблюдать основные правила, при которых риск дорожно-транспортных происшествий уменьшится.

Так, пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. Также при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.