Рейд оперативной группы по обращениям жителей прошел в Серпухове

Оперативная группа 4 июня провела проверку состояния общественных территорий в Серпухове, включая обращения местных жителей. В ходе рейда специалисты оценили чистоту, порядок, соблюдение правил благоустройства, состояние парковочных мест и наличие незаконной рекламы на фасадах зданий.

Во дворе между домами №6 и 8 по 1-му Оборонному переулку было обнаружено нарушение при прокладке электрического кабеля. В Пущине, на улице Бумажников, 19, по жалобам жителей проверили подтопление территории и слив из септиков, смонтированных с нарушением экологических требований. Экологический отдел проведет экспертизу и примет меры для устранения выявленных проблем.

На улице Весенней, 57, специалисты зафиксировали неокошенную траву и лавочки, нуждающиеся в покраске. Соответствующие рекомендации направлены в Комбинат благоустройства и управляющую компанию «Добрый дом» для проведения необходимых работ.

Кроме того, владельцам магазина на Весенней улице было предписано убрать мусор у входа. В случае повторных нарушений торговые объекты могут быть привлечены к административной ответственности.