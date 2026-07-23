Рейд на железной дороге провели в Серпухове

22 июля в городском округе Серпухов состоялись два мероприятия: выездная проверка главой муниципалитета обращений жителей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и профилактическая акция на железнодорожной станции «Серпухов», направленная на предупреждение травматизма на объектах транспортной инфраструктуры.

Глава округа Алексей Шимко совместно с заместителем Дмитрием Новиковым проверил дома № 8 на улице Горького и № 136 на улице Ворошилова. По адресу Горького, 8 управляющей компании даны поручения по устранению подтопления подвала, ремонту кровли и канализации; специалисты откачали воду в первом подъезде, но в четвертом сохраняются засоры. По дому № 136 на Ворошилова состоялось повторное обсуждение проблем смены управляющей компании, инициативная группа приглашена на дополнительную встречу. Все обращения взяты на контроль.

На железнодорожной станции «Серпухов» проведена профилактическая акция «Сохрани себе жизнь» с участием администрации, административно-пассажирской инспекции, линейного отдела полиции, Центральной пригородной пассажирской компании и «Молодой Гвардии». Участники рейда провели беседы с пассажирами о правилах безопасности на железной дороге, раздали информационные листовки. Особое внимание уделено нарушениям — переходу путей в неположенных местах и использованию наушников и капюшонов.

Профилактические рейды на станции «Серпухов» проводятся регулярно — по вторникам и четвергам. Следующая акция запланирована на ближайшие дни. Организаторы призывают граждан соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.