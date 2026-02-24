Рейд Госавтоинспекции по выявлению нетрезвых водителей прошел в Воскресенске

В Московской области и городском округе Воскресенск стартовало профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», которое продлится с 23 февраля по 1 марта. Рейды направлены на снижение тяжести последствий в дорожно-транспортных происшествиях и стабилизацию аварийной обстановки по причине управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения.

В целях стабилизации уровня аварийности запланированы целевые рейдовые мероприятия, в рамках которых будет использован метод «массовой проверки». Суть его заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру. Кроме того, отработка будет проходить отдельными группами нарядов ДПС.

В указанные даты сотрудники Госавтоинспекции и активисты общественных объединений также проведут тематические мероприятия, ориентированные на различные возрастные и социальные слои населения, используя многочисленные коммуникационные каналы.

Отдел Госавтоинспекции УМВД России по городскому округу Воскресенск обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии. Информацию о фактах управления автотранспортом в состоянии опьянения можно незамедлительно передавать по телефону 112, по телефону дежурной части отдела Госавтоинспекции 8-496-445-02-03 или ближайшему наряду ДПС.