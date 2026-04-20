Рейд «Автобус» начался в Одинцовском округе
В период с 20 по 26 апреля на территории Одинцовского городского округа проводят профилактическое мероприятие «Автобус». Оно организовано в целях снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте, усиления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства при осуществлении перевозок.
Перевозки пассажиров автобусами занимают одно из ведущих мест в сфере перевозок автомобильным транспортом. Ежегодно доля таких перевозок увеличивается. Но тяжесть последствий при дорожно-транспортных происшествиях с автобусами остается высокой.
Особое внимание при рейдах уделяется соблюдению водителями режима труда и отдыха, технической исправности автобуса и профилактике нарушений правил дорожного движения при перевозке пассажиров. Подобные мероприятия регулярно проходят в Одинцовском округе.