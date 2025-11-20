Рейд «Антивейп» прошел в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве 19 ноября провели рейд в рамках проекта «Антивейп» от Общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество». Представители движения, Молодежного парламента и «Молодой Гвардии» проверили одну из точек продажи такой продукции.

Цель проекта — помочь ограничить оборот вейпов в России, сформировать ответственное отношение к никотиновой зависимости у подростков и объединить школы, медицинские учреждения и общественные организации для профилактики новых никотиновых рисков.

Магазин, расположенный вблизи Центра детского творчества «Родник», имеет ряд серьезных нарушений. В их числе: расположение менее чем 100 метров от образовательного учреждения, отсутствие маркировки «Честный знак» на никотиносодержащей продукции, отсутствие списка никотиносодержащей продукции и отсутствие на вывеске информации о продавце. На место были вызваны сотрудники полиции.

Напомним, 6 ноября в Самаре во время спортивного форума председатель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская предложила Владимиру Путину запретить в России продажу вейпов. Президент поддержал эту идею.