Рейд «Антивейп» прошел в Чехове
В муниципальном округе Чехов прошел рейд «Антивейп», который организовало региональное отделение общероссийского движения «Здоровое Отечество». Активисты проверили четыре торговые точки на наличие нарушений в продаже табачных изделий.
Представители движения «Здоровое Отечество» посетили четыре магазина на территории Губернского рынка и железнодорожной станции. В ходе рейда удалось выявить несколько нарушений. Среди них — отсутствие маркировки «Честный знак», несоответствие товара требованиям системы, а также демонстрация табачных изделий и их размещение рядом с детскими товарами на прилавках.
Активисты зафиксировали все нарушения в официальном акте, который направят в Роспотребнадзор для дальнейшего рассмотрения.
Кроме того, на еженедельной основе будет осуществляться контроль над устранением нарушений.