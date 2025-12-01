Рейд «Антивейп» прошел в Чехове

В муниципальном округе Чехов прошел рейд «Антивейп», который организовало региональное отделение общероссийского движения «Здоровое Отечество». Активисты проверили четыре торговые точки на наличие нарушений в продаже табачных изделий.

Представители движения «Здоровое Отечество» посетили четыре магазина на территории Губернского рынка и железнодорожной станции. В ходе рейда удалось выявить несколько нарушений. Среди них — отсутствие маркировки «Честный знак», несоответствие товара требованиям системы, а также демонстрация табачных изделий и их размещение рядом с детскими товарами на прилавках.