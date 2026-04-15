Рейд-акцию по безопасности на железной дороге провели на станции Серпухов

На железнодорожной станции Серпухов 14 апреля прошла профилактическая рейд-акция «Сохрани себе жизнь». Мероприятие направлено на повышение безопасности граждан на объектах железнодорожного транспорта и предупреждение травматизма.

В рейде приняли участие представители администрации городского округа Серпухов, сотрудник государственного казенного учреждения «Административно-производственная инспекция Московской области», сотрудники линейного отдела внутренних дел, представители Центральной пригородной пассажирской компании и волонтер.

Участники акции проводили разъяснительные беседы с пассажирами о правилах безопасного поведения на железной дороге. Они напоминали о запрете перехода путей в неустановленных местах и пересечения путей перед приближающимся поездом. Соблюдение простых мер предосторожности спасает жизни.