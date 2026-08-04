«РЕХАУ» удерживает лидерство на рынке оконных профилей

Компания «РЕХАУ» продолжает оставаться лидером на рынке профилей для светопрозрачных конструкций, удерживая свою долю на уровне около 20%. Ключевыми факторами успеха стали технологическая независимость и партнерская модель работы.

Несмотря на рост издержек, включая подорожание логистики и зарплат, а также волатильность цен на сырье, РЕХАУ удалось эффективно управлять этими факторами. Уровень локализации производства превысил 98%, что позволило замкнуть почти всю цепочку создания стоимости внутри России.

За последние четыре года компания инвестировала более 1 миллиарда рублей в развитие собственных компетенций, заводской и логистической инфраструктуры. Особое внимание уделяется центру по производству и работе с экструзионной оснасткой, запущенному на заводе в Раменском округе. Такого решения нет больше ни у одного поставщика ПВХ-профилей в стране.

Производственные мощности компании имеют резерв для увеличения объемов. Одним из приоритетов РЕХАУ стало повышение устойчивости бизнеса. В продуктовой линейке появилось новое направление — алюминиевые профили.

«Мы работаем для всех наших категорий партнеров, а вместе с ними — для конечных потребителей, чтобы они получали пользу и выгоду от высококачественных окон», — отметил Павел Иваненко, директор направления «Оконные технологии и светопрозрачные конструкции».