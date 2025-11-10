Регулируемый пешеходный переход обустроили у железнодорожного вокзала в Шатуре

Между автостанцией и железнодорожным вокзалом в Шатуре постоянно наблюдается интенсивный поток транспорта и пешеходов. Чтобы обеспечить безопасность участников дорожного движения, были установлены два светофора — транспортный и пешеходный.

Светофоры разместили на новом участке автодороги — Вокзальном проезде, который соединяет проспект Ильича и Советскую улицу. Теперь пешеходы смогут притормозить поток автомобилей. Для этого нужно нажать кнопку, дождаться разрешающего сигнала, убедиться, что автомобиль остановился, и перейти дорогу.

Дорожные работы на этом участке велись в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Ранее для удобства пешеходов и автомобилистов вдоль дороги установили новые фонарные столбы.

Регулярное обследование дорожной сети является важной частью летней программы содержания инфраструктуры. Особый акцент специалисты делают на элементах, которые влияют на безопасность движения: светофорах, ограждениях, линиях освещения, знаках и искусственных неровностях.