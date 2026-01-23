Регоператоры Подмосковья задействовали более 260 спецмашин в снегопады

В начале месяца на Подмосковье обрушились аномальные снегопады, которые стали испытанием для всей коммунальной инфраструктуры. На борьбу со стихией регоператоры Воскресенского и Алексинского кластеров направили более 260 спецмашин.

За первые 20 дней года автопарк регоператоров преодолел более 600 тысяч километров, рассказали в областном министерстве по содержанию территорий. График работы экипажей увеличили на три часа, а первые рейсы начинаются уже в пять утра.

«Основными трудностями стали снежные заносы, упавшие деревья и неправильно припаркованные у контейнерных площадок автомобили. Это вынуждает мусоровозы делать повторные рейсы, сбивает график и приводит к накоплению отходов», — отметили в министерстве.

В зону обслуживания регоператоров входят Клин, Солнечногорск, часть Химок, Бронницы, Воскресенск, Егорьевск, Жуковский, Люберцы, Раменское, Шатура.