Регоператоры Подмосковья увеличили объемы вывоза отходов на 10% за год

В июне подмосковный перевозчик ТКО «ЭкоЛайф» нарастил объемы вывоза отходов на 10% относительно аналогичного месяца прошлого года. Общий объем вывезенных отходов по трем территориальным кластерам региона превысил 2,8 миллиона кубических метров, сообщили в областном министерстве по содержанию территорий.

Рузский региональный оператор вывез порядка 994 тысяч кубометров отходов — это на 8,1% больше показателя июня 2025 года. Наиболее выраженный рост отмечен в Молодежном, Рузе и Волоколамске.

Сергиево-Посадский регоператор в отчетном месяце вывез свыше одного миллиона кубометров отходов, что на 7,9% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Наибольшие объемы работ выполнены в Талдоме, Ивантеевке и Дубне.

Каширский региональный оператор обеспечил вывоз более 770 тысяч кубометров отходов и продемонстрировал самый высокий темп роста среди трех операторов — плюс 14,1% к уровню прошлого года. Лидером по динамике прироста стал Ленинский округ.

За достигнутыми результатами стоит ежедневная работа специалистов. Это тысячи пройденных маршрутов, отработанные смены и последовательные усилия сотрудников, которые поддерживают чистоту и комфорт для жителей Подмосковья.