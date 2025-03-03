Регоператоры двух Подмосковных кластеров отработали 14 тыс. заявок в феврале

Кол-центры региональных операторов Воскресенского и Алексинского кластеров ежедневно обрабатывают свыше 500 обращений от жителей. Так, в феврале они приняли более 14 тысяч заявок по вопросам начислений, тарифов и графиков вывоза отходов.

Для удобства жителей в Подмосковье работают онлайн-сервисы, которые также помогут найти ответы на интересующие вопросы. С помощью формы обратной связи можно заказать вывоз отходов, а также сообщить о несанкционированной свалке.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору напомнили, что в зону обслуживания Воскресенского и Алексинского кластеров включены городские округа Люберцы, Жуковский, Бронницы, Воскресенск, а также муниципальные округа Раменский, Егорьевск и Шатура.

Обратиться к представителям регоператора Воскресенского кластера можно по номеру 8 (800) 511-76-72, Алексинского кластера — по телефону 8 (495) 648-08-05.