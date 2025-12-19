Регоператор Воскресенского кластера вывез 1,7 млн кубометров отходов осенью

Осенью на сортировочные комплексы Воскресенского кластера отправили свыше 1,7 миллиона кубометров отходов. Новый показатель оказался выше прошлогоднего осеннего объема, который составлял около 1,6 миллиона кубометров.

Кластер охватывает Люберцы, Жуковский, Бронницы, Воскресенск, Солнечногорск, Клин, частично Химки, Раменское, Егорьевск и Шатуру.

Ежедневно сотрудники регионального оператора обслуживают от 40 до 70 контейнерных площадок в разных населенных пунктах.

Несмотря на четкое соблюдение графика, часто возникают сложности с вывозом из-за того, что жители паркуют автомобили рядом с контейнерами, блокируя подъезд мусоровозов. Такие случаи сразу фиксируют диспетчеры, после чего информацию передают ответственным лицам для устранения помех.

За осенние месяцы было заключено более 400 новых договоров на вывоз твердых коммунальных отходов. Параллельно специалисты подготовили контейнеры к зиме: отремонтировали около 1760 баков. Этот объем составляет примерно 11% от всех установленных в кластере синих контейнеров для вторсырья и серых — для смешанных отходов.

Состояние емкостей регулярно проверяют водители и инспекторы, составляя список необходимых объектов для ремонта. Если контейнер сломан и ожидает починки, его временно переворачивают и маркируют специальным стикером.

Жителям Подмосковья напомнили простые, но важные правилах сортировки отходов: