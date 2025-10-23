Регоператор Воскресенского кластера отправил на переработку еще 274 кг вторсырья
Региональный оператор Воскресенского кластера передал на утилизацию еще 274 килограммов вторичного сырья. Такое количество отходов удалось собрать на экологических акциях.
Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, специалисты собрали 114 килограммов пластика, 104 килограмма макулатуры, 37 килограммов металла и 18 килограммов тетрапака. Все их направили на КПО «Восток».
Собранное сырье заберут предприятия-переработчики со всей страны. Фракции станут новым продуктом и буду использоваться повторно. Так, из пластика будут изготавливать экологичные контейнеры синего цвета.
Сдать вторсырье жители Люберец, Жуковского, Бронниц, Воскресенска, Раменского, Егорьевска и Шатуры могут в специально предназначенные для этого баки.