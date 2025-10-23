Регоператор Воскресенского кластера отправил на переработку еще 274 кг вторсырья

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Региональный оператор Воскресенского кластера передал на утилизацию еще 274 килограммов вторичного сырья. Такое количество отходов удалось собрать на экологических акциях.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, специалисты собрали 114 килограммов пластика, 104 килограмма макулатуры, 37 килограммов металла и 18 килограммов тетрапака. Все их направили на КПО «Восток».

Собранное сырье заберут предприятия-переработчики со всей страны. Фракции станут новым продуктом и буду использоваться повторно. Так, из пластика будут изготавливать экологичные контейнеры синего цвета.

Сдать вторсырье жители Люберец, Жуковского, Бронниц, Воскресенска, Раменского, Егорьевска и Шатуры могут в специально предназначенные для этого баки.