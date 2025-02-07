07 февраля 2025 14:10 Регоператор Рузского кластера вывез 750 тысяч кубометров отходов в январе Фото: Министерства по содержанию территорий и ГЖН МО
Региональный оператор Рузского кластера за январь вывез твердые коммунальные отходы из 13-ти муниципальных образований Подмосковья. Их общий объем составил около 750 тысяч кубических метров.
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору сообщило, что в январе специалисты отремонтировали более 265 емкостей под ТКО и раздельный сбор мусора, уставили еще 200 баков, а также заменили примерно 280 синих и серых контейнеров.
Гражданам напоминают, что они могут самостоятельно обратиться к
региональному оператору с просьбой о замене баков.
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