Регоператор Рузского кластера вывез 220 тысяч кубометров отходов за неделю

За неделю Рузский региональный оператор вывез более 221,4 тысячи кубометров отходов из 13 округов Подмосковья. Кроме того, специалисты обновили контейнерный парк и оказали услуги 509 жителям в офисах МФЦ.

Больше всего отходов вывезли в Одинцовском округе — 64,5 тысячи кубометров. В Красногорске собрали 44,5 тысячи, в Истре — 36 тысяч, в Наро-Фоминском округе — 26,5 тысячи, а в Рузском — 15,5 тысячи.

За тот же период установили 44 новых контейнера, заменили 128 изношенных емкостей для твердых коммунальных и раздельно собранных отходов, а еще 20 баков отремонтировали.

«Плата за обращение с отходами — обязательная мера. Неуплата приводит к сокращению инвестиций в инфраструктуру отрасли. Поэтому Министерство на регулярной основе разъясняет порядок оплаты жителям, дает рассрочки, запускает акции по списанию пеней», — подчеркнул ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Рузский регоператор обслуживает Власиху, Восход, Истру, Шаховскую, Красногорск, Краснознаменск, Молодежный, а также Волоколамский, Лотошинский, Можайский, Наро-Фоминский, Одинцовский и Рузский.