Регоператор Рузского кластера помог банку найти случайно выброшенные документы

Предаставители регоператора Рузского кластера помогли найти важные документы, случайно выброшенные в мусор. За помощью к ним обратились представители банка.
В одном из отделений уборщица по ошибке выбросила со стола нужные документы. В мусор попали трудовая книжка, СНИЛС и другие бумаги одного из новых сотрудников. Специалисты оперативно выяснили, какой мусоровоз вывез контейнер и куда его отправили. На мусороперегрузочной станции документы удалось найти благодаря слаженной работе сотрудников.
Отдельную благодарность получили Галина Тикунова, которая координировала поиск, и Сергей Трофименко, организовавший процесс на месте.
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