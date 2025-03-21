Регоператор Рузского кластера помог банку найти случайно выброшенные документы

Предаставители регоператора Рузского кластера помогли найти важные документы, случайно выброшенные в мусор. За помощью к ним обратились представители банка.

В одном из отделений уборщица по ошибке выбросила со стола нужные документы. В мусор попали трудовая книжка, СНИЛС и другие бумаги одного из новых сотрудников. Специалисты оперативно выяснили, какой мусоровоз вывез контейнер и куда его отправили. На мусороперегрузочной станции документы удалось найти благодаря слаженной работе сотрудников.

Отдельную благодарность получили Галина Тикунова, которая координировала поиск, и Сергей Трофименко, организовавший процесс на месте.