Регоператор Рузского кластера обновил баки на 70 контейнерных площадках в январе

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Региональный оператор Рузского кластера заменил старые баки на 70 контейнерных площадках с начала января. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Около 80 серых емкостей для ТКО и свыше десяти синих баков для раздельного сбора вторсырья установили в Одинцове, Истре, Красногорске, Наро-Фоминске и других округах.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что в Московской области разработали новый подход к контролю за уборкой снега.