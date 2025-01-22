22 января 2025 23:03 Регоператор Рузского кластера обновил баки на 70 контейнерных площадках в январе Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Региональный оператор Рузского кластера заменил старые баки на 70 контейнерных площадках с начала января. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Около 80 серых емкостей для ТКО и свыше десяти синих баков для раздельного сбора вторсырья установили в Одинцове, Истре, Красногорске, Наро-Фоминске и других округах.
Напомним, ранее губернатор Подмосковья
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