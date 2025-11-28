Регоператор по вывозу мусора в Подмосковье получил еще 20 новых машин

Компания «ЭкоЛайф», занимающаяся вывозом твердых коммунальных отходов в Московской области, получила новую технику. За последнюю декаду ноября парк пополнился более чем 20 машинами, которые распределили между различными подразделениями. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и госжилнадзору Подмосковья.

Так, в Одинцово отправили мультилифт — это грузовой погрузчик, а краново-манипуляционные установки поступили в Химки, Домодедово и Сергиев Посад. Кроме того, машины для вывоза мусора направили в Сергиев Посад, Химки, Одинцово, Рузу и Каширу.

Новая техника поможет усилить маршруты и повысить эффективность компании в зимний период. Обновление автопарка улучшит качество обслуживания жителей и обеспечит своевременный сбор и перевозку отходов даже при повышенной сезонной нагрузке.