Регоператор по вывозу мусора в Подмосковье получил 10 новых мусоровозов

Автопарк компании «ЭкоЛайф» пополнился десятью новыми мусоровозами и тремя ломовозами. Обновление техники позволит повысить качество и скорость вывоза мусора, а также улучшить санитарное состояние населенных пунктов Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и госжилнадзору региона.

Ломовозы оснащены гидроманипулятором с грейферным захватом, который используется для погрузки металлического лома, строительных и крупногабаритных отходов. После загрузки машины доставляют мусор на полигоны или сортировочные комплексы, где разгрузка производится с помощью кран-манипулятора или самосвального механизма.

Новую технику распределили между подразделениями компании: ломовозы направили в Рузу, Домодедово и Химки, а мусоровозы — в Каширу, Рузу, Истру, Сергиев Посад и Одинцово.

Исполняющий обязанности министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отметил, что сейчас автопарк компании насчитывает более тысячи единиц спецтехники, включая мусоровозы, бункеровозы, мультилифты, ломовозы и машины для мойки контейнерных площадок.

В ведомстве подчеркнули, что новые машины позволят повысить эффективность перевозок, ускорить выполнение заявок и обеспечить своевременный и качественный вывоз твердых коммунальных отходов для жителей региона.