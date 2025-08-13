Регоператор Ногинского кластера закупил 1250 емкостей для сбора отходов с января

Регоператор Ногинского кластера продолжает модернизацию инфраструктуры. С начала года он закупил 1250 емкостей для замены украденных и поврежденных на контейнерных площадках, сообщили в министерстве по содержанию территорий Подмосковья.

Уже более тысячи специалисты вернули в эксплуатацию.

Всего в филиале «Подмосковный» числится более 20 тысяч контейнеров объемом 1,1 кубометра. Чуть более 15 тысяч предназначены для смешанных отходов, около 5 тысяч — для раздельного сбора. Также имеются свыше 1200 объемом восемь кубометров для крупногабаритного мусора.

Емкости размещены на трех тысячах площадках.

Напомним, что регоператор Ногинского кластера работает в 12 муниципалитетах региона. В их числе Павловский Посад, Щелково, Богородский, Ликино-Дулево, Балашиха, Звездный городок, Красноармейск, Лосино-Петровский, Орехово-Зуево, Реутов, Фрязино, Черноголовка, Электрогорск и Электросталь. Там компания обслуживает более 1,8 миллиона жителей.