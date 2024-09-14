Регоператор Ногинского кластера вывез собранный на акции «День в лесу» мусор

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

В Кучинском лесничестве Подмосковья прошла акция «День в лесу». Более двух тысяч жителей приняли участие в уборке леса. Министерство по содержанию территорий обеспечило транспортировку мусора.

Регоператор Ногинского кластера установил пять контейнеров и организовал необходимую инфраструктуру. В результате удалось собрать более десяти кубометров отходов.

«Наши региональные операторы выполняют не только ежедневную работу по вывозу отходов из жилых кварталов и СНТ, но и максимально включаются в организацию масштабных мероприятий, акций и фестивалей», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Организаторы отмечают, что такие мероприятия помогают воспитывать уважение к родному краю и формировать экологическую культуру.

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