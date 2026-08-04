Регоператор Ногинского кластера вывез 644 тысячи кубометров отходов за июль

В июле специалисты регоператора Ногинского кластера вывезли с территорий 12 округов свыше 644 тысяч кубометров твердых коммунальных отходов. В эту зону входят Балашиха, Богородский округ, Лосино-Петровский, Пушкино, Орехово-Зуево, Звездный Городок, Павловский Посад, Реутов, Черноголовка, Щелково, Фрязино и Электросталь.

Кроме того, на переработку направлено более 35 тысяч кубометров раздельно собранных отходов — это вторсырье, которое жители отсортировали, а регоператор отправил на профильные комплексы. Объем крупногабаритного мусора, вывезенного за месяц, составил порядка 231 тысячи кубометров.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко напомнил, что плата за обращение с ТКО является обязательной, а каждый неплательщик перекладывает свою нагрузку на добросовестных граждан. Неуплата ведет к сокращению инвестиций в отрасль, поэтому министерство регулярно разъясняет порядок оплаты, предлагает рассрочки и проводит акции по списанию пеней.