Регоператор Ногинского кластера установит 220 новых контейнеров для ТКО

Регоператор Ногинского кластера в преддверии летнего сезона приобрел 220 современных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Они заменят устаревшие емкости в тех местах, где это необходимо. Контейнеры соответствуют санитарным нормам, имеют крышки и колеса.