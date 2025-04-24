Регоператор Ногинского кластера установит 220 новых контейнеров для ТКО
Регоператор Ногинского кластера в преддверии летнего сезона приобрел 220 современных контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Они заменят устаревшие емкости в тех местах, где это необходимо. Контейнеры соответствуют санитарным нормам, имеют крышки и колеса.
Регоператор Ногинского кластера ежедневно выполняет работу в 12 городских округах: Балашиха, Богородский, Звездный городок, Лосино-Петровский, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Реутов, Черноголовка, Щелково, Фрязино, Электросталь.
В населениях оборудованы более 3000 контейнерных площадок. Они обслуживают свыше 1,7 миллиона человек.