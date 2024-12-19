Регоператор Ногинского кластера установил еще 200 контейнерных баков

Региональный оператор Ногинского кластера установил еще 208 современных баков на контейнерных площадках взамен старых. Объем контейнеров достигает 1,1 кубического метра, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Ежедневно компания обслуживает свыше 1,7 миллиона человек в 12 округах. Регоператор отвечает за состояние трех тысяч контейнерных площадок, включая те, что предназначены для раздельного сбора отходов. Отмечается, что поддержание их нормативного состояние — одна из приоритетных задач компании.

Напомним, замену и ремонт баков проводят по заявкам жителей, а также в соответствии с планом-графиком. Все емкости соответствуют санитарным нормам, имеют крышки для предотвращения разлета отходов по территории, а также оборудованы колесами для удобной транспортировки.