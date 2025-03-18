Регоператор Ногинского кластера разработал новый алгоритм работы весной и летом

В Балашихе прошла рабочая встреча специалистов регионального оператора по обращению с отходами Ногинского кластера и руководства МБУ по содержанию территорий. Участники обсудили новые подходы к совместной работе в весенне-летний период. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Чтобы сделать процесс более эффективным, регоператор увеличил количество маршрутов мусоровозов, перераспределил технику с учетом проблемных зон, а также усилил контроль за запаркованностью возле контейнерных площадок. Помимо этого, скорректировали график вывоза отходов в местах с высокой нагрузкой.

В теплое время года особое внимание уделят СНТ и коммерческим объектам, где начинается активный сезон. Ожидается, что эти меры помогут сделать вывоз мусора удобнее для жителей. Важно, что подобные встречи проходят регулярно во всех 12 округах, которые обслуживает компания, и помогают оперативно решать вопросы, улучшая качество услуг.