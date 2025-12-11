Регоператор Каширского кластера обработал 1,5 тысячи заявок в МФЦ за месяц

С начала ноября более 1,5 тысячи жителей Подмосковья обратились в МФЦ за услугами регионального оператора Каширского кластера. В многофункциональных центрах можно получить консультации по вывозу отходов из СНТ и вопросам взаиморасчетов, заключить договор на обращение с ТКО, оформить справки и акты сверки, а также узнать график вывоза мусора и установки контейнеров.