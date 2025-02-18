Регоператор Каширского кластера обновил баки еще на 97 контейнерных площадках
Контейнерные площадки продолжают модернизировать в Московской области. Сотрудники регоператора Каширского кластера установили новые баки и заменили старые на 97 объектах.
Работы проводили с 10 по 16 февраля в городских округах Домодедово, Ступино, Ленинский, Кашира, Котельники, Коломна, а также в муниципальных округах Луховицы и Зарайск.
Кроме того, баки заменили на двух улицах и в одном переулке города Озеры.
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