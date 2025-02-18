Регоператор Каширского кластера обновил баки еще на 97 контейнерных площадках

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Контейнерные площадки продолжают модернизировать в Московской области. Сотрудники регоператора Каширского кластера установили новые баки и заменили старые на 97 объектах.

Работы проводили с 10 по 16 февраля в городских округах Домодедово, Ступино, Ленинский, Кашира, Котельники, Коломна, а также в муниципальных округах Луховицы и Зарайск.

Кроме того, баки заменили на двух улицах и в одном переулке города Озеры.