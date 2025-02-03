Регоператор Каширского кластера обновил баки еще на 60 контейнерных площадках

В Московской области продолжается замена баков на контейнерных площадках. Только за неделю регоператор Каширского кластера установил дополнительные емкости в девяти округах Подмосковья.
Работы по замене старых баков провели на 60 контейнерных площадках. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона сообщили, что работы провели в Лыткарине, Котельниках, Ленинском округе, Домодедове, Ступине, Кашире, Коломне, Серебряных Прудах и Зарайске.
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