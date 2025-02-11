Регоператор Каширского кластера обновил баки еще на 56 контейнерных площадках
Модернизацию контейнерных площадок проводят в Московской области. С 3 по 9 февраля команда Каширского регионального оператора обновила баки для отходов на 56 площадках.
В зоне обслуживаемой территории отремонтировали некоторые контейнеры, а другие заменили. Кроме того, установили дополнительные емкости для мусора там, где это требовалось.
Работы провели в городских округах Домодедово, Котельники, Дзержинский, Ленинский, Коломна и Кашира.
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