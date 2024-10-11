Регоператор Чеховского кластера заменил свыше 4 тысяч контейнерных баков с января

С начала года региональный оператор Чеховского кластера отремонтировал свыше 3,4 тысячи серых баков для смешанных отходов и около 1,04 тысячи синих контейнеров для вторсырья. В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона отметили, что в топ округов по выполненным работам вошли Чехов, Серпухов и Подольск.

Работы ведутся ежедневно по результатам мониторинга и заявкам жителей. Только в октябре удалось восстановить и покрасить около 150 баков. Часть емкостей ремонтируют на месте, при этом 35% работ проводится выездными бригадами, а более серьезные поломки устраняются на базе.

В ведомстве уточнили, что более 100 контейнеров пострадали из-за краж и возгорания отходов. В случае таких происшествий необходимо сообщать в полицию по телефону 112 или регоператору.

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