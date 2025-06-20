Регоператор Чеховского кластера сдал на переработку тонну пластиковых крышек

Регоператор Чеховского кластера организовал вывоз «добрых крышечек» на переработку. Их собрали добровольцы акции в Серпухове, Подольске и Чехове. Грузовик со 1016 килограммами сырья отправился завод «Репластик».

Вырученные средства от переработки направят на поддержку детей с особыми потребностями. Так, за время действия инициативы удалось помочь 167 ребятам. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО.

Для сбора отходов в чеховском кластере открыто 22 пункта. На благотворительные цели в них уже успели собрать более 19 тонн пластика.

Адреса мест приема доступны на официальном сайте ООО «МСК-НТ».