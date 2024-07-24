Сегодня 14:50 Регоператор Чеховского кластера приобрел около тысячи баков для отходов Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Регоператор Чеховского кластера приобрел около тысячи новых контейнеров для отходов по программе модернизации. Новые баки установят в Подольске, Серпухове и Чехове.
Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, региональный оператор закупил более 700 новых серых контейнеров для складирования смешанных отходов и 150 синих для раздельного сбора мусора.
Они соответствуют обновленному стандарту контейнеров для двухкомпонентной системы «Два бака».
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