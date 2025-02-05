Регоператор Чеховского кластера получил 520 новых контейнеров для отходов

Регоператоры по обращению с ТКО в Московской области продолжают обновлять и модернизировать контейнерный парк. Так, Чеховский кластер получил 520 новых баков. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
В ближайшее время баки установят на контейнерных площадках, обустроенных в соответствии с современными нормами и требованиями. Новые емкости появятся в Подольске, Серпухове и Чехове. Отметим, что полученные контейнеры — только первая часть закупки. Всего с начала года регоператор Чеховского кластера приобрел около тысячи новых баков для ТКО. Еще 380 контейнеров поступит уже в феврале.
Баги изготовлены из пластика. По сравнению со старыми металлическими баками этот материал дает преимущество в весе, облегчает эксплуатацию и обслуживание.
«Жжем технику противника». Появилось видео с ударом по ВСУ в курском приграничье
Спрос на творог вырос на 2% в Подмосковье за месяц
В Москве прошла церемония прощания с Арменом Саркисяном
Супруги из Волгограда, избивавшие ребенка, получили шесть и пять лет колонии
Волонтеры из Коломны отправились на очистку побережья Анапы от мазута
Появилось видео с места крушения легкомоторника в Раменском
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте