Регоператор Чеховского кластера подвел итоги акции «Добрые крышечки»

Более 3500 литров пластиковых крышечек собрали участники благотворительной акции «Добрые крышечки». Все вырученные средства передадут для помощи детям-сиротам с особенностями развития.
Активное участие в акции приняли волонтеры из Чехова и Пущино, учащиеся чеховской гимназии №2, дубровицкой школы им. Монетова и бородинской школы Подольска. Об этом передают в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО.
Региональный оператор на протяжении шести лет организует пункты приема пластика, обеспечивая транспортировку вторичного сырья на переработку.
На данный момент открыт 21 пункт приема в Чеховском кластере Подмосковья. Оттуда отправили более18 тонн пластика.