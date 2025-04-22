Регоператор Чеховского кластера подвел итоги акции «Добрые крышечки»

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Более 3500 литров пластиковых крышечек собрали участники благотворительной акции «Добрые крышечки». Все вырученные средства передадут для помощи детям-сиротам с особенностями развития.

Активное участие в акции приняли волонтеры из Чехова и Пущино, учащиеся чеховской гимназии №2, дубровицкой школы им. Монетова и бородинской школы Подольска. Об этом передают в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО.

Региональный оператор на протяжении шести лет организует пункты приема пластика, обеспечивая транспортировку вторичного сырья на переработку.

На данный момент открыт 21 пункт приема в Чеховском кластере Подмосковья. Оттуда отправили более 18 тонн пластика.

С адресами можно ознакомиться на сайте Чеховского филиала.