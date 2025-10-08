Регоператор Чеховского кластера подвел итоги акции «Добрые крышечки» за сентябрь

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

За прошедший месяц силами жителей Чехова, Подольска, Серпухова, Пущина и Протвина была собрана почти тонна пластиковых крышек. Все вторсырье регоператор Чеховского кластера доставил на переработку, а вырученные средства пошли на приобретение инвалидных кресел для детей-сирот.

В октябре, согласно информации подмосковного министерства по содержанию территорий, действие акции «Добрые крышечки» в южном Подмосковье было приостановлено.

Теперь весь собранный пластик будут передавать в контейнерах напрямую фонду «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

В отраслевом ведомстве подчеркнули, что регоператор Чеховского кластера поддерживал региональный благотворительный проект 6,5 лет. За это время его сотрудники отправили на благотворительность более 20 тонн крышечек.

В ходе проведения акции специалисты отметили рост интереса жителей Подмосковья к раздельному сбору отходов. Экоактивность увеличилась как и у детей, так и у взрослых.