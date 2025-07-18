Регоператор Чеховского кластера отправил на переработку 3 тонны пластика с января

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

С начала года в рамках экологической акции «Добрые крышечки» региональный оператор Чеховского кластера отправил на переработку свыше трех тонн пластика. Волонтеры из Подольска, Чехова и Серпухова активно участвовали в сборе вторсырья.

Проект демонстрирует устойчивый рост: за шесть лет его существования активисты собрали более 18 тонн пластиковых крышек. Особую поддержку инициативе оказывает региональный оператор Чеховского кластера, который бесплатно организует транспортировку сырья.

В последние два года число участников акции значительно увеличилось. Этому способствовало создание 22 постоянных пунктов приема в Подольске, Чехове, Серпухове, Протвине и Пущине, а также активная информационная кампания.

Все средства, полученные от переработки пластика, направляют на благотворительные цели — покупку специализированных средств передвижения для детей с ограниченными возможностями здоровья.