Регоператор чеховского кластера очистил еще 10 тысяч баков в Подмосковье

Региональные операторы Московской области регулярно проводят мойку и дезинфекцию баков с целью обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности контейнерного парка. С начала года специалисты чеховского кластера уже очистили около 10 тысяч контейнеров.

На прошлой неделе в Подольске удалось привести в порядок более 600 контейнеров, а в начале текущей недели вымыли порядка 120 баков в Серпухове и более 100 — в Чехове.

Процесс очистки включает несколько этапов. Сначала отходы из контейнера грузят в мусоровоз, где специалисты обрабатывают емкости антибактериальным раствором. Затем наступает этап машинной мойки.

Герметичность используемых методов позволяет организовать работы прямо на контейнерных площадках, без необходимости вывозить емкости в отдельные цеха. После завершения процедур жидкость из специального автомобиля сливают в очистные сооружения, что предотвращает попадание стоков в почву.

Специалисты продолжат санитарные мероприятия, чтобы минимизировать риски распространения инфекций и предотвратить заселение контейнерных площадок грызунами.

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