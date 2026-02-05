Регистрацию строений по гаражной амнистии упростили в Подмосковье

Московская областная дума на очередном заседании приняла новый закон, который должен помочь владельцев старых гаражей узаконить свою собственность. Речь идет о строениях, возведенных до конца 2004 года.

Программа гаражной амнистии будет действовать до 1 сентября текущего года.

«Многим людям не хватает архивных документов, подтверждающих принятие решений администраций о выделении земельных участков под гаражи. Муниципалитеты в свою очередь не всегда предоставляют эти документы», — пояснил председатель профильного комитета думы Владимир Шапкин объяснил.

Теперь обязанность искать архивные справки ложится на местные власти.

До появления закона о гаражной амнистии многих строений, которые стояли десятилетиями, юридически не существовали, поэтому их нельзя было ни продать, ни передать по наследству.

Только за минувший год в Подмосковье оформили права на 7,1 тысячи гаражей и 11,4 тысячи земельных участков. А с самого начала программы в собственность перешло уже 40,5 тысячи объектов недвижимости и 39,3 тысячи территорий.

Главное условие — гараж должен быть построен до 31 декабря 2004 года, а землю под ним должны были выделить гаражному кооперативу или лично владельцу. Кроме того, необходимо иметь документы, которые подтверждают право владения, в том числе старые справки, членские книжки или решения собраний. Важный нюанс — гараж должен стоять на фундаменте.

Некапитальное строение тоже можно узаконить, если оно стоит на участке, который когда-то выделили кооперативу, и если это право не было прекращено. Кроме того, оно должно быть возведено до 2005 года, а распределить его владельцу должны были по решению общего собрания.

Подать документы можно тремя способами: через ближайший многофункциональный центр, напрямую в отделении Росреестра или онлайн через региональный портал государственных услуг.