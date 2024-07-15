Регистрацию социальных предприятий упростили в Подмосковье

Интерактивную витрину социальных предприятий запустили на инвестиционном портале Московской области. При помощи сервиса можно подать заявку на признание предприятия социальным.

Министр по инвестициям, промышленности и науке Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что регион является лидером по количеству социальных предпринимателей — на сегодняшний день в Подмосковье такой статус получили уже 1087 компаний МСП.

Инвестиционный портал региона позволяет ознакомиться с компаниями, работающими на территории Подмосковья, а также узнать более подробную информацию о проектах предприятий.

«Сегодня на карту нанесено уже 1011 объектов социального бизнеса», — добавила Екатерина Зиновьева.

Она подчеркнула, что пользователи инвестиционного портала смогут применять фильтры для выбора компаний по городскому округу, категории социального предпринимательства и виду деятельности.

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