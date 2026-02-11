Регистрацию на первый велозаезд года серии Gran Fondo открыли в Подмосковье

Регистрацию на велозаезды Gran Fondo Russia-2026 открыли в Подмосковье. Подать заявку на первый старт сезона в Волоколамске можно до 31 мая по ссылке .

Сезон велозаездов Gran Fondo откроется в Волоколамске 31 мая. Любители спорта смогут проехать по гоночной трассе Moscow Raceway.

«Трасса в Волоколамске — это один из самых любимых маршрутов участников: старт прямо с автодрома, отличное покрытие, плавные повороты и равномерный набор высоты делают трассу комфортной и динамичной одновременно», — рассказали в министерстве.

Организаторы подготовят дистанции 30, 60 и 100 километров.

Всего в рамках серии проведут четыре старта. В Бородине велозаезд пройдет 21 июня, в Серпухове — 23 августа, а в Рузе — 20 сентября.

Gran Fondo — самая популярная в стране серия шоссейных заездов, которая объединяет профессионалов и любителей велоспорта. Маршруцты пролегают по живописным трассам. С 2023 года серия стара частью проекта «Суперлига Подмосковья».

Велозаезды пройдут в рамках государственной программы «Спорт России».