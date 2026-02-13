Регистрацию на марафон «Лыжня в Лавру» открыли в Подмосковье

Организаторы торжественно открыли регистрацию на лыжный марафон «Лыжня в Лавру», который пройдет 22 февраля в Подмосковье. Об этом сообщили в телеграм-канале мероприятия.

Участники седьмого марафона могут выбрать одну из пяти дистанций — один, три, 12,5, 25 или 50 километров. Старт и место сбора организаторы назначили в деревне Нововоронино Пушкинского городского округа. На финише спортсменов будут ждать памятная медаль, горячий чай и монастырская каша.

Представители соревнований также рассказали, почему марафон получил название «Лыжня в Лавру». Это связано с тропой, которая начиналась у стен Московского Кремля и заканчивалась у Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Маршрут появился благодаря преподобному Сергию Радонежскому, а паломники веками шли по нему, чтобы попросить благословение и поклониться мощам святого.