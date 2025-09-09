Регистрацию на «Кросс нации» открыли в Подмосковье

Всероссийский день бега пройдет в Шатуре 20 сентября в рамках «Кросса нации». Зарегистрироваться на событие можно до 19 сентября на «Госуслугах» .

Как рассказали в региональном Минспорта, главной площадкой в этом году станет стадион «Энергия». Для участников организуют дистанции для разных возрастных групп протяженностью от одного до 12 километров.

Праздник проводят с 2004 года, он направлен на популяризацию здорового образа жизни. Первый кросс собрал почти 100 тысяч человек, а в прошлом году в Подмосковье в нем поучаствовали более тысячи спортсменов.

Мероприятие пройдет в рамках госпрограммы «Спорт России».