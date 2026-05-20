Регистрацию на детские забеги полумарафона в Дубне откроют 22 мая

В Подмосковье в полдень 22 мая откроется регистрация на детские старты дубненского полумарафона «Большая Волга». Мероприятие уже стало одним из традиционных спортивных событий региона.

Для оформления регистрации родителям необходимо зайти на официальную страницу мероприятия, создать отдельный кабинет для ребенка, если он еще не зарегистрирован в системе, выбрать событие «Дубненский полумарафон „Большая Волга“ — 2026» и заполнить анкету участника через раздел «Зарегистрировать друга».

После завершения процедуры на указанную электронную почту поступит стартовый номер. Организаторы обращают внимание, что для каждого ребенка необходим отдельный адрес электронной почты.

Ежегодно соревнования собирают как профессиональных спортсменов, так и любителей бега, а также семьи с детьми. Организаторами выступает Министерство физической культуры и спорта Подмосковья совместно с администрацией городского округа Дубна.

Марафон пройдет 20 июня. Старт трассы будет расположен в районе аллеи имени Высоцкого.

Принять участие в забегах «Суперлиги Подмосковья» смогут спортсмены с разным уровнем подготовки. Для начинающих бегунов предусмотрена дистанция на три километра. Получить слот на этот старт можно в том числе за бонусные баллы, заработанные во время тренировок на сайте проекта.

Организаторы отмечают, что проект направлен на популяризацию массового спорта и развитие бегового движения в регионе. Серия соревнований проводится в рамках реализации государственной программы «Спорт России».