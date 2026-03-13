Регистрацию кандидатов от «Единой России» открыли в Воскресенске

«Единая Россия» начала регистрацию кандидатов на участие в предварительном голосовании перед региональными выборами. По итогам процедуры партия утвердит список кандидатов на выборы в Государственную думу.

Регистрация открыта до 30 апреля на сайте «Единой России». С 2022 года в предварительном голосовании партии перед региональными выборами участвуют ветераны специальной военной операции.

Секретарь местного отделения партии, глава Воскресенска Алексей Малкин рассказал, что все кандидаты проводят большое количество встреч с населением. Жители высказывают свои предложения, наказы, делятся проблемами, с которыми сталкиваются. Эти предложения затем лягут в основу Народной программы партии.

«Мы остаемся единственной политической силой, которая определяет кандидатов в открытой и честной борьбе, опираясь на мнение жителей регионов. „Единая Россия“ не боится внутренней конкуренции, готова к честному разговору и к тому, чтобы слышать критику, поддерживать инициативы граждан и советоваться с ними», — подчеркнул Алексей Малкин.

Список кандидатов на выборы будет утвержден на съезде «Единой России», который пройдет в июне.