Регистрацию кандидатов на предварительное голосование завершили в Зарайске

Партия «Единая Россия» завершила регистрацию кандидатов на предварительное голосование. Среди более чем 880 человек, подавших документы в Московской области, представители Зарайска — депутат Государственной думы Никита Чаплин и заместитель главы Зарайского округа по вопросам ЖКХ Станислав Шруб.

В ходе предварительного голосования жители определят, кто будет представлять партию на выборах в Государственную и Московскую областную думу. В этом году среди кандидатов — рекордное число новых лиц и молодежи. Каждый пятый участник моложе 35 лет, действующие депутаты составляют лишь 18% от общего числа. Более 200 кандидатов промышленность и сельское хозяйство, значительная часть — педагоги, медики, соцработники. 64 кандидата — ветераны специальной военной операции, в их числе Герой России Людмила Болилая, которой президент России вручил «Золотую звезду».

Свое желание проголосовать уже выразили более 520 тысяч жителей Подмосковья (свыше 8% от всех избирателей области). Регистрация продлится до 29 мая. Принять участие могут все жители старше 18 лет.

«„Единая Россия“ — единственная партия, которая предлагает избирателям самостоятельно выбрать наиболее достойных кандидатов. Процедура пройдет с 25 по 31 мая в электронной форме на сайте PG.ER.RU с авторизацией через „Госуслуги“. Это защищает персональные данные и гарантирует легитимность», — подчеркнул депутат Госддумы Никита Чаплин.

Студент зарайского колледжа Алексей Кузнецов рассказал, что в предварительном голосовании участвует впервые. «Раньше как-то не задумывался, а теперь понял: если хочешь, чтобы в депутатах были люди, которые решают реальные проблемы — от дорог и ЖКХ до поддержки семей, — надо самому выбирать. Зашел на „Госуслуги“, зарегистрировался — все просто и понятно. 25 мая зайду на сайт и проголосую», — сказал молодой человек.

Для обеспечения прозрачности голосования в регионе создан оргкомитет во главе с секретарем отделения «Единой России», спикером Мособлдумы Игорем Брынцаловым. В его состав вошли представители образования, здравоохранения, культуры, общественники, предприниматели и ветераны СВО.